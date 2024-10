Stand: 28.10.2024 08:00 Uhr Stralsund: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Bauwagens

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt die Kriminalpolizei nach dem Feuer in einem Bauwagen im Bereich Vogelwiese / An den Bleichen (Kniepervorstadt). Den Angaben zufolge brannte der Wagen am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr bereits in voller Ausdehnung, als die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr der Hansestadt mit zwölf Einsatzkräften eintrafen. Sie konnten ihn nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, Menschen wurden nicht verletzt. Nach den Löscharbeiten hat ein Gutachter den Brandort untersucht. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. In diesem Zusammenhang ruft die Polizei Zeugen auf, die im genannten Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches am Tatort oder im Nahbereich beobachtet haben.

