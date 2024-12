Stand: 13.12.2024 15:28 Uhr Stralsund: Fremder Mann spricht zwei Kinder an

Im Stralsunder Stadtteil Knieper-West (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Mann zwei Kinder angesprochen. Nach Angaben der Polizei habe er sich gegenüber den beiden zehnjährigen Jungen unpassend verhalten. Der Vorfall soll sich am Donnerstagabend ereignet haben. Die Kinder sollen mit dem Mann zunächst ins Gespräch gekommen sein, da sie die Situation laut einer Polizeisprecherin nicht sofort richtig einschätzen konnten. Anschließend vertraute sich einer der beiden Jungen seiner Mutter an, die die Polizei informierte. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zum Mann geben können. Dieser sei etwa 35 bis 40 Jahre alt, habe rötliche, glatte Haare, einen Vollbart, sei 165 bis 170 cm groß, hatte dunkle Kleidung an und ein schwarzes Damenrad bei sich. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen