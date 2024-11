Stand: 16.11.2024 18:25 Uhr Stralsund: Landesstiftungstag berät über Nachwuchs im Ehrenamt

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Vertreter von rund 70 Stiftungen aus MV über die Nachwuchsgewinnung beraten. In der Hansestadt Stralsund gibt es die Stiftung Deutsches Meeresmuseum und die Stiftung Kulturkirche St. Jakobi. In Workshops berieten die Fachleute unter anderem, wie die Nachfolge von privaten Unternehmen durch Stiftungen geregelt werden können. Einig waren sich die Teilnehmer, dass Stiftungsarbeit für junge Menschen attraktiv werden muss. Das Landesnetz der Stiftungen MV engagiert sich seit mehr als zehn Jahren für die Förderung und Vernetzung von Stiftungen in der Region. Der Landestiftungstag kommt alle zwei Jahre zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.11.2024 | 11:00 Uhr