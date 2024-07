Stand: 06.07.2024 06:09 Uhr Stralsund: 1.100 Teilnehmer aus zwölf Ländern beim Sundschwimmen

Zum 59. Sundschwimmen werden in diesem Jahr wieder 1.100 Schwimmerinnen und Schwimmer aus zwölf Ländern erwartet. Die Teilnehmer kommen aus allen Bundesländern, den deutschen Nachbarländern, sowie Norwegen und Spanien. Die 2.315 Meter lange Strecke geht von Altefähr auf der Insel Rügen über den Strelasund bis ins Stralsunder Strandbad (Landkreis Vorpommern-Rügen). Nach der Eröffnung am Vormittag werden die Teilnehmer mit Booten von Stralsund aus nach Altefähr gebracht. Dort ist um 13 Uhr der Startschuss. Kurzentschlossene Schwimmer können mit ein bisschen Glück am Morgen noch einen Startplatz ergattern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 06.07.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen