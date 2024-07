Stand: 14.07.2024 11:23 Uhr Sternberg: Greifswalder FC mit Remis im vierten Testspiel

Der Greifswalder FC (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bleibt auch im vierten Testspiel vor der neuen Spielsaison in der Regionalliga Nordost ungeschlagen. In der gestrigen Partie trennte sich die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs mit einem 1:1 vom FC Phönix Lübeck aus der Regionaliga Nord. Bereits in der 11. Minute ging der GFC nach einem Freistoß von Lukas Lämmel mit einem Tor von Pascal Schmedemann in Führung und hielt diesen Spielstand bis zur 90. Minute. Kurz vor dem Abpfiff gelang den Lübeckern der Ausgleich zum 1:1 durch Julius Kliti mit einem Last-Minute-Tor. In den bisherigen vier Testspielen unter anderem gegen Kandelin (15:0) , Kröslin (10:0) und den Bremer SV (4:0) erzielte der Greifswalder FC 30 Treffer und nur ein Gegentor.

Bisher sehr gute Bilanz

Am kommenden Wochenende treffen die Vorpommern dann vor heimischem Publikum auf Flota Swinemünde. Anstoß im Volksstadion ist um 16 Uhr, das Spiel wird im Livestream auf dem Youtube-Kanal des Greifswalder FC übertragen. Ende Juli will der GFC dann erneut den Aufstieg in die 3. Bundesliga in Angriff nehmen, dann beginnt die Saison 2024/25 mit der Partie gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC.

