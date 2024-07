Stand: 18.07.2024 17:00 Uhr Stadtparlament Wolgast: Ralf Pens zum Vorsitzenden wiedergewählt

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist Ralf Pens von der CDU erneut zum Präsidenten der Stadtvertretung gewählt worden. Darüber stimmten 23 der insgesamt 25 Mitglieder am Mittwochabend bei der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl ab. Pens konnte sich bei der geheimen Abstimmung mit 14 zu neun Stimmen gegen Henry Kammel von der AfD durchsetzen. Kammel wiederum wurde beim zweiten geheimen Wahldurchgang des Abends zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt. Mit acht Sitzen ist die AfD stärkste Kraft in der Wolgaster Stadtvertretung und konnte mit vier neuen Mitglieder ins Stadtparlament einziehen. Die CDU und die Bürger für Wolgast sind mit jeweils fünf Mitgliedern vertreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.07.2024 | 17:30 Uhr