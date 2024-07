Stand: 05.07.2024 12:30 Uhr Sportreiches Wochenende in Vorpommern am Strand und auf dem Rasen

An den Stränden und auf den Sportplätzen in Vorpommern wird an diesem Wochenende einiges geboten. Am Strand von Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Freitag die Deutsche Meisterschaft im Beachtennis begonnen. Die besten Mannschaften treffen am Sonntag im Finale aufeinander. Ganze acht Sportarten stehen das ganze Wochenende beim zweiten Beachcup Greifswald im Strandbad Eldena (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf dem Plan: Flag Football, Fußball, Handball, Hockey, Beachtennis, Goalball, Volleyball und Ultimate Frisbee.

Am Samstag Vormittag ist in Wolgast Anpfiff zum dritten Peenestadion-Cup. Mit dabei sind Mannschaften aus der Gegend um Wolgast und von Rügen. Drei Tage "spannenden, fairen Pferdesport" verspricht Turnierleiter Torsten Lanske beim 56. Reit- und Springturnier in Dersekow bei Greifswald. Den Auftakt haben die jungen vier- bis siebenjährigen Springpferde bereits am Freitagvormittag gemacht. Am Samstag steigen dann auch die Dressurreiter ins Turnier ein. In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) starten am Samstag rund 1100 Teilnehmer beim Sundschwimmen. Die Schwimmer kommen nicht nur aus Deutschland, sondern aus allen deutschen Nachbarländern, außerdem aus Norwegen und Spanien. Und am Sonntag arbeiten die Footballer von den Vorpommern Vandals weiter an der perfekten Saison. Gegner im Greifswalder Volksstadion sind die Beelitz Blue Eagles.

