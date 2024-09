Stand: 06.09.2024 12:25 Uhr Sport in Vorpommern: Erstes Heimspiel und englische Woche

Die Handballer des Stralsunder HV (SHV) bestreiten Sonnabend ihr erstes Heimspiel in der dritten Liga Nord-Ost. Zu Gast ist die zweite Mannschaft der Füchse Berlin. Die Stralsunder Handballer wollen nach der Auftaktniederlage vergangenes Wochenende zu Hause punkten. Auswärts ging das erste Saisonspiel gegen den HC Burgenland aus Sachsen-Anhalt nach einer schwachen zweiten Halbzeit deutlich mit 26:32 verloren. In die Saison ist der SHV mit Silvio Krause als neuen Trainer gestartet. Er will nun die Fehler aufarbeiten und den Zusammenhalt in seiner Mannschaft stärken. Anpfiff zur zweiten Saisonpartie ist Sonnabend um 18 Uhr in der Stralsunder Vogelsanghalle.

Die Fußballer des Greifswalder FC (GFC) müssen sich am Freitagabend im Landespokal beweisen. Der Titelverteidiger reist nach Mecklenburg zur SG Ludwigslust/Grabow. Hier scheinen die Vorzeichen eindeutig zu sein: Der Regionalligist aus Greifswald geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Siebtligisten. Die Partie beginnt um 20 Uhr. Für das Pokalspiel will GFC-Trainer Lars Fuchs einige Stammkräfte schonen. Kommende Woche stehen zwei Ligaspiele an.

