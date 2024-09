Stand: 29.09.2024 10:46 Uhr Sport in Vorpommern

In Greifswald (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist der Greifswalder FC in der Partie gegen den Chemnitzer FC nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Im heimischen Volksstadion trennten sich beiden Mannschaften am Sonnabend mit 1:1. In der 8. Minute schoss Artur Mergel für die Chemnitzer das erste Tor. Den Ausgleich erzielte Johannes Manske vom GFC erst in der 85. Minute. Dabei war der GFC als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellenvorletzten gegangen. Trainer Lars Fuchs sagte dem MDR: „Es war kein schönes Spiel. Wir schaffen es einfach nicht, diese Leichtigkeit hinzubekommen, Torchancen herauszuspielen. Und wenn wir dann da sind, dann machen wir falsche Entscheidungen. Da fehlt Qualität.“ Dem GFC würden derzeit sechs Stammspieler gerade im offensiven Bereich fehlen, was zu merken sei, sagte der GFC-Coach. Die Greifswalder liegen derzeit in der Tabelle der Regionalliga Nordost auf Rang 6. Am kommenden Sonntag ist die Elf zu Gast beim VFC Plauen.

In der zweiten Liga der Volleyballerinnen holten die Stralsunder Wildcats einen Sieg. Gegen die Mannschaft vom VC Olympia Berlin gewannen die Stralsunderinnen klar mit 3:0. Im Vorpommernduell in der Handball-Oberliga Mecklenburg-Vorpommern hat der HC Vorpommern-Greifswald einen Heimsieg einfahren können. Am Abend bezwang die Mannschaft den Tabellenführer HSV Grimmen mit 30:26. Auch die zweite Mannschaft des Stralsunder HV konnte sich durchsetzen. Sie gewann gegen Schwaan mit 28 zu 32. Vor heimischem Publikum siegte zudem die erste Mannschaft des Stralsunder HV beim Duell gegen den TSV Altenholz. Die Mannschaften trennten sich am 5. Spieltag in der 3. Liga mit einem 31:23.

