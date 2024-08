Stand: 10.08.2024 11:00 Uhr Schwerverletzter nach Unfall auf der B111 bei Wolgast

In der Nähe von Wolgast ist ein 71-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war am Samstagmorgen auf der B111 in Richtung Hohendorf unterwegs. Kurz vor der Einfahrt nach Groß Ernsthof ist er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und Hohendorf mussten ihn befreien. Anschließend wurde der Autofahrer schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die B111 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

