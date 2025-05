Stand: 05.05.2025 16:50 Uhr Landrats-Kandidat klagt gegen Amt Rügen

Vor dem Verwaltungsgericht in Greifswald wird heute eine Klage des Sagarders Jörg Herrmann (parteilos) verhandelt. Herrmann, der auch Landratskandidat in Vorpommern-Rügen ist, wirft dem Amt Nord-Rügen Wahlbetrug, juristisch sogenannte Verletzung der Öffentlichkeit, vor. Demnach seien 395 Wahlbriefe zur Gemeindevertreterwahl im Juni vergangenen Jahres in bereits geöffnetem Zustand zur Auszählung gebracht worden. Die Gemeinde Sagard weist die Vorwürfe als haltlos zurück. Verhandelt wird ab 11.30 Uhr. In einem zweiten Verfahren ficht er die Rechtmäßigkeit der Kreistagswahl an. Dieses Verfahren wird aber heute noch nicht verhandelt. Ob in dem ersten Verfahren heute eine Entscheidung fällt, ist laut Gerichtssprecherin Gesche offen.

