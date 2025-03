Stand: 06.03.2025 10:00 Uhr Sassnitz gedenkt der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren

Die Stadt Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) gedenkt am Donnerstag der Bombardierung der Stadt und des Hafens vor 80 Jahren. Am 6. März 1945 hatten britische Fliegereinheiten den als kriegsstrategisch eingestuften Sassnitzer Hafen und das nördlich davon gelegene Gelände bombardiert. Mehr als 800 Menschen sind bei dem Angriff oder an den Folgen gestorben. 136 Einwohner der Stadt Sassnitz, die anderen waren Flüchtlinge oder Matrosen auf Schiffen im Sassnitzer Hafen. Die meisten Opfer wurden auf dem Friedhof in der Waldmeisterstraße beigesetzt. Dort und auf dem Alten Friedhof sowie am Denkmal gegenüber dem Rathaus werden am Donnerstag Kränze niedergelegt. Zuvor hat es im Rathaus eine Gedenkveranstaltung gegeben - der Sassnitzer Autor Holger Teschke hat dafür gemeinsam mit Sassnitzer Schülerinnen und Schülern eine szenische Lesung vorbereitet.

