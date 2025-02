Stand: 02.02.2025 07:21 Uhr Saisonende: Stralsunder Sterne leuchten ein letztes Mal

Noch einmal leuchten am Sonntag die 26 Sterne, die in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) seit der Vorweihnachtszeit in wechselnden Farben und in allen Stadtteilen Stralsunds erstrahlen. Wer also noch ein Erinnerungsfoto an die über 7 Meter hohen Sterne schießen möchte, sollte dafür einen abendlichen Sonntagsspaziergang einplanen. Hilfe beim Finden der Sterne bietet eine Karte, auf der die Hansestadt Stralsund die einzelnen Standorte gekennzeichnet hat. Am Montag und damit einen Tag nach Maria Lichtmess, einem besonderen Tag in der jüdischen Religion sowie ein katholischer Feiertag, werden die Sterne nach und nach abgebaut, so ein Stadtsprecher. Bis alle Sterne, die jeweils knapp 300 Kilogramm schwer sind, komplett aus dem Stadtbild verschwunden sein werden, wird vermutlich eine Woche vergehen.

