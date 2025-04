Stand: 01.04.2025 07:32 Uhr Sail GP in Sassnitz: Pläne auf Einwohnerforum vorgestellt

Die Organisatoren des internationalen Segelevents Sail GP in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben am Montagabend erstmals ihre Pläne auf einer Einwohnerversammlung in der Hafenstadt vorgestellt. Rund 150 Sassnitzer waren bei der Veranstaltung. Sie wollten unter anderem wissen, wie das Verkehrs- und Sicherheitskonzept aussieht. Grundsätzliche Kritik an der Großveranstaltung, die am dritten Augustwochenende erstmals in Deutschland stattfindet, wurde nicht geäußert. Nach Angaben der Veranstalter sind bereits zwei Drittel der täglich 5000 Tickets für die Zuschauerplätze verkauft. Zudem soll es Führungen zu dem Bootslager der Hightech-Katamarane geben.

Zwei Segelevents zur selben Zeit in Sassnitz

Die Stadt Sassnitz rechnet mit einem großen Besucheransturm. Denn sie will zeitgleich zu dem internationalen Segelwettbewerb die Sassnitz-Sail durchführen. Und die ist für alle Besucher kostenfrei. Um die Besucherströme zu lenken, will die Stadt einen Shuttleservice einsetzen und Park und Ride-Parkplätze schaffen. Bürgermeister Kräusche sagte, die Veranstaltung sei eine riesige Herausforderung, aber auch eine große Chance, weil sie die internationale Aufmerksamkeit auf Sassnitz lenke. Einer der prominenten Gäste ist Sebastian Vettel, vierfacher Formel-1-Weltmeister. Vettel ist einer der Teilhaber des deutschen Sail GP-Teams.

