Rügenfähre fährt wieder zwischen Stahlbrode und Glewitz

Der Fährverkehr zwischen Stahlbrode und Glewitz auf der Insel Rügen (Kreis Vorpommern-Rügen) wurde am Montagabend eingestellt. Die Pendlerfähre hatte einen Generatorschaden. Dieser wurde über Nacht vor Ort repariert. Die Fähre konnte am Dienstagvormittag den Betrieb wieder aufnehmen, so ein Sprecher der Weißen Flotte. Der Umweg über Stralsund entfällt für Berufspendler also wieder.

