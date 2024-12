Stand: 02.12.2024 15:05 Uhr Rügen: Schwan sorgt für eingeschränkten Bahnverkehr

Auf Rügen hat am Sonntagmorgen ein Oberleitungskabel der Bahn gebrannt. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das Feuer durch einen Schwan verursacht wurde. Das Tier war in die Leitung geflogen und hat sie beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Binz und Lietzow (Landkreis Vorpommern-Rügen) musste deswegen ab 8.20 Uhr gesperrt werden. Bis zum Nachmittag konnten dort keine Züge fahren. Bis nach Bergen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch die parallel verlaufende Bundesstraße 96 war wegen des Feuerwehreinsatzes an der Bahnstrecke in beide Richtungen nicht befahrbar. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bergen, Lietzow und Ralswiek haben laut Polizei unter anderem Erdungsarbeiten durchgeführt, um die Leitung abzusichern. Der Schwan wurde tot geborgen.

