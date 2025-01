Stand: 13.01.2025 13:56 Uhr Rügen: Bewaffneter Autofahrer verletzt Polizisten und demoliert Zelle

Ein Mann von der Insel Rügen hat am Wochenende drei Beamte verletzt und eine Gewahrsamszelle beschädigt. Polizisten aus Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) wollten den 39-jährigen Autofahrer in der Nacht zu Samstag kontrollieren. Der Mann flüchtete aber. Als es den Beamten schließlich gelang, ihn zu kontrollieren, stellten sie fest, dass er vermutlich Drogen genommen hatte. Außerdem trug er eine Pistole bei sich. Die Polizisten durchsuchten anschließend die Wohnung des Sportschützen, der über mehrere Waffen verfügen soll. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte und eine Beamtin leicht. Die Polizisten konnten aber weiterarbeiten.

Mann demoliert Gewahrsamszelle

In der Gewahrsamszelle in Sassnitz beschädigte der Mann das Inventar, verletzte sich dabei und wurde einem Arzt vorgestellt. Weil die erste Zelle nicht mehr nutzbar ist, wurde er danach in einer weiteren Zelle untergebracht. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sowie Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Erst am Sonntagvormittag konnte der 39-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen