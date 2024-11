Stand: 13.11.2024 11:00 Uhr Rothenkirchen: Auf Rügen entsteht ein Hundewald

Auf Rügen entsteht derzeit ein Hundewald. Dafür soll noch in diesem Monat ein Förderverein gegründet werden. Auf einer Fläche von 1,6 Hektar sollen Hunde bei Rothenkirchen freilaufen dürfen und Hindernisse zur Bildungsförderung überwinden können, so Vereinsgründerin Christine Waubke. Weitere Details seien derzeit noch in der Planung, dafür sei der künftige Verein bereits in Gesprächen mit der Landesforstanstalt. Der Hundewald ist auf dem Grundstück des im Aufbau befindlichen Hundezentrums Rügen angesiedelt. Der Verein sucht noch weitere Mitglieder und freut sich über Spenden für das Projekt.

