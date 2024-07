Stand: 17.07.2024 18:02 Uhr Richtfest der Gemäldegalerie des Pommerschen Landesmuseums Greifswald

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurde rund sechs Monate nach Baubeginn Richtfest der "Galerie der Romantik" des Pommerschen Landesmuseums gefeiert. In dem Neubau, der bisher nur ein Rohbau mit Dachdecke ist, soll später die Gemäldegalerie mit Werken des Greifswalder Malers Caspar David Friedrich (1774-1840) neu präsentiert werden. "Caspar David Friedrich wäre mit Sicherheit überglücklich über diesen Museumsbau – überglücklich, dass seine Kunst die Menschen in Greifswald noch immer so berührt", sagte Museumsdirektorin Ruth Slenczka auf der Baustelle. Dank der Bundesförderung in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro sei der Bau der "Galerie der Romantik" möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.07.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald