Pünktlich zur Hallensaison: Neue Sporthalle in Greifswald eröffnet

Neue Sporthalle in Greifswald eröffnet

Im Greifswalder Stadtteil Schönwalde II (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag die neue Sporthalle III feierlich übergeben worden. Das Gebäude steht in unmittelbarer Nähe zur Erich-Weinert-Grundschule und zum Humboldt-Gymnasium. Nun kann sie pünktlich zur Hallensaison für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. "Die neue Sporthalle wird Raum für verschiedene Sportarten bieten und als lebendiger Treffpunkt für alle Generationen dienen", sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Die Grünen). "Sie wird nicht nur den Schulsport unterstützen, sondern auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten schaffen, die das Leben im Quartier bereichern." Der Funktionsbau kann in drei gleich große Felder geteilt werden. Es gibt außerdem eine Tribüne und einen Kraftraum. Das Vorgängergebäude aus den 70er-Jahren hatte heutigen Anforderungen nicht mehr genügt und wurde abgerissen. Der Neubau hat rund 10,1 Millionen Euro gekostet.

