Pommersches Landesmuseum: Erstmals 100.000 Besucher im Jahr

Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Donnerstag den 100.000 Besucher in diesem Jahr gezählt. Es sei das erste Mal in der mehr als 20-Jährigen Geschichte des Museums, dass diese Zahl geknackt wurde, sagte Direktorin, Ruth Slenczka. Der 100.000ste Besucher kommt aus einer 4. Klasse der Greifswalder Karl-Krull-Grundschule. Die Schülerinnen und Schüler waren mit ihrer Kunstlehrerin Martina Ladenthin in der Ausstellung "Caspar David Friedrich. Heimatstadt" – die dritte Sonderschau zum 250.Geburtstag des Malers der Romantik. Der Lehrerin wurde die Graphic Novel „1818. Caspar David Friedrich mit Caroline in Greifswald“ überreicht, die das Museum herausgegeben hat.

Dritte Sonderausstellung noch bis 5. Januar zu sehen

Allein die Ausstellung "Caspar David Friedrich. Sehnsuchtsorte", in der das Werk "Kreidefelsen auf Rügen" aus dem Schweizer Winterthur zu sehen war, haben von August bis Oktober rund 45.000 Menschen besucht. Auch in der aktuellen Ausstellung "Caspar David Friedrich. Heimatstadt" sind berühmte Leihgaben zu sehen, wie etwa das Werk „Wiesen bei Greifswald“ und „Greifswalder Hafen“. Die Ausstellung hat noch bis zum 5. Januar geöffnet.

