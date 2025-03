Stand: 12.03.2025 10:37 Uhr Polizei sucht weiter nach mutmaßlichen Brandstiftern in Barth

In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) treiben mutmaßlich Brandstifter ihr Unwesen. Am Wochenende musste die Feuerwehr gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken. So hatten die bislang unbekannten Täter am Sonntag ein Schutznetz einer Hauswand in der Straße "Schilfgraben" angezündet. Vier Stunden später war ein ausrangierter Waggon auf einem Bahngelände in der Friedrichstraße in Brand geraten.

Feuerwehr seit Sonntag täglich alarmiert

Am Montag sind am Wirtschaftshafen an einer Fassade und an einem Holzanbau eines unbewohnten Hauses ebenfalls Feuer ausgebrochen. Zudem brannten mehrere Mülltonnen sowie eine Hausfassade in der Bahnhofstraße. Am späten Dienstagabend wurde eine weitere Mülltonne auf Höhe eines Imbisses in der Chausseestraße angezündet. Außerdem wurde nach Polizeiangaben in unmittelbarer Nähe auch ein Baum in Brand gesetzt. Den löschte die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen. Personen sind nicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht nun in allen Fällen nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barth oder über die Internetwache der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.03.2025 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen