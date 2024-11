Stand: 10.11.2024 13:35 Uhr Parow: 19-Jähriger kommt mit 130 km/h innerorts von der Straße ab

Auf dem Heimweg von einer Disko ist in Parow bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein 19-Jähriger mit vier Bekannten im Auto deutlich zu schnell unterwegs gewesen und von der Straße abgekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Zeuge hatte am Sonntagmorgen der Polizei einen Pkw im Straßengraben in Parow gemeldet. Die ermittelte dann vor Ort, was geschehen war: Der 19-Jährige war in einem Kreisverkehr mit einem 300 PS starken Auto von der Straße abgekommen. Kurz vor dem Unfall soll er mit bis zu 130 km/h durch Parow gefahren sein. Das haben Zeugen laut Polizei ausgesagt. Der Schaden am Auto liegt bei 15.000 Euro. Beim Fahrer haben die Polizisten einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille festgestellt, er ist noch in der Probezeit. Ermittlungen wurden jetzt unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 10.11.2024 | 14:00 Uhr