Neeberg auf Usedom: Menschliche Überreste bei Bauarbeiten gefunden

Es waren Arbeiten an einer Wasserleitung in der Gartensparte in Neeberg auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald), bei der die menschlichen Überreste zum Vorschein kamen. Die Fundstelle ist, wie eine Polizeisprecherin dem NDR bestätigt, vom Kriminaldauerdienst untersucht worden. Die Knochen sind inzwischen in der Rechtsmedizin Greifswald. Dort sollen sie nun genau analysiert werden. Auch einen menschlichen Schädel hatten die Bauarbeiter gefunden. Noch könne man laut Polizei keine Aussagen dazu machen, wie lange die Person dort gelegen habe und ob es Hinweise auf ein Verbrechen gebe.

