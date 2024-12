Stand: 21.12.2024 08:40 Uhr Naturerbe Zentrum Rügen zieht positive Jahresbilanz

Die Betreiber des Naturerbe Zentrums Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ziehen eine positive Jahresbilanz. Nach eigenen Angaben haben in diesem Jahr mehr als 220.000 Gäste den Baumwipfelpfad und den hölzernen Turm mit dem Adlerhorst besucht, von dem Gäste 82 Meter über dem Meeresspiegel eine gute Aussicht über die Insel Rügen haben. Als neue Attraktionen sind eine Kugelbahn und ein Barfußpfad entstanden. Fledermausführungen, Pilzwanderungen und die Halloweenparty seien bei den Besuchern ebenfalls beliebt, heißt es. Auf dem Baumwipfelpfad in Prora gibt es erstmals den Lichterzauber. Seit November bringen 17 Tiere des Waldes als 3D-Leuchtfiguren sowie kilometerlange Lichterketten ein wenig Magie in die Herbst- und Winterabende. Der Lichterzauber läuft noch bis Anfang März.

