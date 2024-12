Stand: 19.12.2024 18:56 Uhr Nach tödlichem Unfall in Bergen: Gutachter sucht nach Ursache

Nach dem Unfalltod eines 70-Jährigen Fußgängers in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Staatsanwaltschaft Stralsund angeordnet, den Unfall von einem Sachverständigen der Dekra untersuchen zu lassen. Er soll herausfinden, wie es zu dem Unglück kam. Nach Angaben der Polizei wollte der Fußgänger den Tilzower Weg überqueren. Dabei wurde er von einem von rechts aus Richtung Bundesstraße 196 kommenden Transporter erfasst, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Im Kreis Vorpommern-Rügen ist es der 20. Verkehrstote in diesem Jahr.

