Stand: 03.07.2024 16:46 Uhr Nach Brand auf Rügen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand eines Ferienhauses in Poseritz auf Rügen geht die Polizei dem Verdacht der Brandstiftung nach und schließt einen technischen Defekt inzwischen aus. Außerdem haben die Ermittler Knochenfragmente gefunden, die derzeit rechtsmedizinisch untersucht werden, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass ein Fenster in dem abgelegenen Gebäude offenbar vor dem Brandausbruch beschädigt wurde. Bei dem Feuer am späten Sonnabend war ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Etwa 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

