Stand: 21.12.2024 17:41 Uhr Greifswald: Ölsperren rund um gesunkenes Segelschiff

Im Greifswald Museumshafen ist am Sonnabend ein Schiff gesunken. Es liegt auf der Nordseite des Hafenbeckens zwischen dem Fahrgastschiff "Breege" und der Museumswerft. Da im Fluss Ryck derzeit Niedrigwasser besteht, schaut das Deck des gesunkenen Seglers noch aus dem Wasser. Der Schiffsname am Rumpf ist nicht lesbar. Wie der Einsatzleiter der Greifswalder Feuerwehr, Markus Lenz, mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 15 Uhr durch die Wasserschutzpolizei alarmiert. Es habe Gefahr bestanden, dass aus dem alten Holzsegler Diesel ausläuft. Die Einsatzkräfte sicherten das Schiff und legten zur Gefahrenabwehr vorsorglich drei Ölsperren aus. Die Feuerwehr war mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort. Die Wasserschutzpolizei verständigte die Eigentümerin, die offenbar nicht in Greifswald lebt, sowie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, da es sich beim Ryck um eine Bundeswasserstraße handelt.

