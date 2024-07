Stand: 25.07.2024 06:56 Uhr Mit Speed über den Strelasund: Feuerwehr erhält Mehrzweckboot

Die Feuerwehr in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein neues Mehrzweckboot für knapp eine halbe Million Euro bekommen. Es handelt sich um einen neun Meter langen Aluminiumkatamaran. Er wurde in Finnland hergestellt und in einer Rostocker Werft ausgebaut. Nun ist er im Stralsunder Hafen stationiert. Mit einem Tiefgang von 40 Zentimetern ist das Feuerlöschboot bestens für die Boddengewässer geeignet. 400 PS beschleunigen es auf bis zu 80 km/h. Es ist mit neuester Technik ausgestattet: zum Beispiel mit einer Wärmebildkamera, einem Sonar und einem Echolot für die Unterwassersuche. Außerdem befindet sich ein Breitbandradar für die Nacht und bei schlechter Sicht an Bord. Neben der Crew passen bis zu zehn Menschen auf das neue Mehrzweckboot. Dreieinhalb Jahre musste die Feuerwehr Stralsund auf dieses Boot warten. In den kommenden acht Wochen werden die Kameraden intensiv mit dem Boot trainieren, bis es am 1. Oktober offiziell in Dienst gestellt wird. Das bisherige Mehrzweckboot wird bis dahin weiter im Einsatz sein und dann an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen