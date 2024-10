Stand: 28.10.2024 09:00 Uhr Meinigenbrücke zum Darß: Öffnung nur noch einmal pro Woche

Schiffsführer müssen sich vom heutigen Montag an (28. Oktober 2024) auf neue Öffnungszeiten der Meinigenbrücke vom und zum Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) einstellen. Saisonbedingt öffnet die Behelfsbrücke statt viermal täglich nur noch am Dienstag um 10.30 Uhr. Skipper können telefonisch bei Bedarf zudem eine Sonderöffnung am Donnerstag beantragen. Die Brücke wird dann für maximal 30 Minuten geöffnet und die Landesstraße 21 zwischen Bresewitz und Zingst damit gesperrt. Eine Gesamtübersicht über die Öffnungszeiten der beweglichen Brücken an Landes- und Bundesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Straßenbauverwaltung des Landes auf ihrer Website veröffentlicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen