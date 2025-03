Stand: 19.03.2025 16:54 Uhr Mehrere Pfarrhäuser in Vorpommern werden saniert

Mehrere Pfarrhäuser in Vorpommern sollen 2025 erneuert werden. Die Propstei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will das Dach und die Fassade des Pfarrhauses Pasewalk sanieren. In Brüssow bei Löcknitz wird das Pfarrhaus instand gesetzt. Für beide Vorhaben stehen insgesamt 35.000 Euro aus dem Baufonds des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises bereit. Für die Kirche in Papendorf bei Pasewalk werden mehrere Sanierungsgutachten beauftragt. Unter anderem soll die Statik des Gebäudes untersucht werden. Der Kirchturm und der Ostgiebel sind einsturzgefährdet. Die Kirche darf seit vier Jahren nicht betreten werden. Die Gutachten kosten rund 20.000 Euro und werden aus einem anderen Fonds finanziert.

