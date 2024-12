Stand: 08.12.2024 09:30 Uhr Linke schickt Hennis Herbst ins Rennen für den Bundestag

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Landesvorsitzenden Hennis Herbst als Direktkandidaten für den Bundestagswahlkampf aufgestellt. Herbst tritt im Wahlkreis 15 an, zum dem gehören der Landkreis Vorpommern-Rügen, die Stadt Greifswald und das Amt Landhagen. Fast 90 Prozent der Mitglieder stimmten für Herbst als Kandidaten. Damit vertritt der 27-Jährige seine Partei erstmals im Bundestagswahlkampf. Hennis Herbst ist in Stralsund geboren und in der Region aufgewachsen. Er hat in Greifswald Politikwissenschaft und Öffentliches Recht studiert. 2020 ist er in die Partei eingetreten. Seit dem Sommer ist er Landesvorsitzender der Linken in Mecklenburg-Vorpommern.

