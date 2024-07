Stand: 14.07.2024 15:26 Uhr Letztes Public Viewing: EM-Finale am Heringsdorfer Fußballstrand

Es ist wohl das größte Public Viewing in Mecklenburg Vorpommern: Die 32 Quadratmeter großen LED-Videowand am EM-Fußballstrand in Heringsdorf. Ein letztes Mal während dieser Europameisterschaft können bis zu 2500 Zuschauer an der Seebrücke ein EM-Spiel verfolgen. Die Deutschland-Spiele waren immer gut besucht. Bei der Begegnung gegen Dänemark musste das Areal sogar abgeriegelt werden, weil der Andrang zu groß wurde. Mehr als 100.000 Besucher haben die 51 EM-Spiele wohl am Ende in Heringsdorf verfolgt. Die Partie Spanien gegen England beginnt um 21 Uhr. Präsentiert wird der Fußballstrand von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. Der Eintritt ist kostenfrei.

