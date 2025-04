Stand: 18.04.2025 08:00 Uhr Leinen los: Feuerschiff "Elbe 1" verlässt Stralsund

Die "Elbe 1" hat Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) verlassen. Bereits Anfang April wurde es aus der Werfthalle gezogen und lag in den vergangenen zwei Wochen am Kai der Volkswerft. Dort fanden noch einige kleinere Arbeiten statt. Zum Beispiel hat die Mannschaft noch den ein oder anderen Liter Farbe an Handläufe und Schiffswände aufgebracht. Nachdem das Schiff nun auch gereinigt wurde, ist es bereit für die Fahrt Richtung Heimathafen Cuxhaven. Das größte Feuerschiff der Welt wurde seit September 2024 umfangreich restauriert. So wurde zum Beispiel ein neues Bugstrahlruder eingebaut. Außerdem wurden tonnenweise verrosteter Stahl entfernt und ausgetauscht. Auch die Brandmeldeanlage ist nun wieder auf dem neuesten Stand. Der große Sanierungsbedarf an dem 77 Jahre alten Schiff ist nun vollständig abgearbeitet, sagt Jan Tebbe-Simmendinger, Geschäftsführer von Strela Shiprepair. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro und seien damit im vereinbarten Kostenrahmen geblieben, so Tebbe-Simmendinger weiter. Das Schiff soll Anfang Mai beim Hamburger Hafengeburtstag zu sehen sein.

