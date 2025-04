Stand: 24.04.2025 08:20 Uhr Lassan: Talk vor Ort zur Landratswahl in Vorpommern-Greifswald

Am 11. Mai wird in Vorpommern-Greifswald ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin gewählt. Zur Wahl stehen Michael Sack von der CDU, Erik von Malottki von der SPD und Inken Arndt von der AfD. Beim NDR "Talk Vor Ort" im Schützenhaus in Lassan stellen sich die Kandidaten am 28. April ab 19 Uhr vor. Wer die Kandidaten live erleben möchte, kann sich am Donnerstag, den 24. April, noch bis 12 Uhr dafür anmelden - unter ndr.de/mvwahlen oder in der NDR MV App.

