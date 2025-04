Landratswahl: Erik von Malottki (SPD) will Perspektive der Bürger stärken Stand: 24.04.2025 14:00 Uhr Der ehemalige Bundespolitiker von der SPD tritt am 11. Mai zur Landratswahl an. Von Malottki hat konkrete Pläne für Vorpommern-Greifswald.

Ein "Plan B" ist der mögliche Posten als Landrat für Erik von Malottki (SPD) nach eigener Aussage nicht. Eigentlich hänge sein Herz schon immer an der Kommunalpolitik. "Aus Verantwortungsgefühl gegenüber meinen Wählern und gegenüber meiner Partei habe ich mich für die Bundestagswahl aufstellen lassen", sagt er. 2021 ist der 39-Jährige in den Bundestag gewählt worden und hat den Wahlkreis 16 vertreten. Im Februar hat er den Einzug aber verpasst.

Mehr Geld für den Nahverkehr

Als Landrat würde er sich besonders für den Busverkehr in Vorpommern-Greifswald einsetzen. Wie in anderen Landkreisen will ein flächendeckendes Rufbussystem auf den Weg bringen. Das digital soll gebucht und mit dem Deutschlandticket genutzt werden können. In seinen Augen wird nicht genug aus der Perspektive der Bürger gedacht. Für die Schülerinnen und Schüler in Vorpommern-Greifswald möchte er deshalb auch die derzeit gültige VG-Card durch das Deutschlandticket ersetzen, damit sie auch Bus und Bahn außerhalb des Landkreises kostenlos nutzen können. Dafür würde Erik von Malottki als Landrat mehr Geld in die Hand nehmen.

Landkreis soll Gesundheitszentren aufbauen

Als anderes wichtiges Thema für Vorpommern-Greifswald sieht Malottki die Gesundheitsversorgung. Da sollte der Kreis aktiver werden, sagt er. Er will eigene Polikliniken gründen, die der Kreis auch selbst betreibt. Vorbild dafür sind für ihn die LUP-Kliniken in Ludwigslust-Parchim und die Elbland-Kliniken in Sachsen. Mehr Gewicht sollte seiner Meinung auch die Kinder- und Jugendarbeit haben. Seine Gedanken dazu: Tue man mehr in der frühkindlichen Bildung, beuge man späteren Sozialausgaben vor - indem die Kinder gefördert und später Leistungsträger in der Gesellschaft werden. Auf keinen Fall will er deshalb bei Kitas sparen, selbst wenn immer weniger Kinder geboren werden.

Bürgerhaushalt für Projekte in Vorpommern-Greifswald

Bildungspolitik ist das, was Erik von Malottki am Herzen liegt. Vor seiner politischen Laufbahn ist er unter anderem bei der Gewerkschaft für Erziehung und Bildung tätig gewesen. Er selbst ist Vater, verheiratet und lebt in Greifswald. Sein Gehalt als Landrat würde er auf 3.000 Euro deckeln, sagt er. Der Rest soll in einen Bürgerhaushalt fließen. Welche Projekte davon gefördert werden, darüber sollen dann die Menschen in Vorpommern-Greifswald selbst entscheiden.

