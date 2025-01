Stand: 16.01.2025 06:40 Uhr Landgericht Stralsund: Prozessbeginn wegen versuchtem "Hammer-Mord"

Am Landgericht Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) beginnt am Vormittag der Prozess gegen eine Frau aus der Nähe von Sanitz (Landkreis Rostock). Die Staatsanwaltschaft Stralsund wirft der 48-Jährigen vor, ihrem schlafenden Ehemann am 19. Juli 2024 mit einem Vorschlaghammer mehrfach auf den Kopf geschlagen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Mann verlor laut Anklage auf einer Seite sein Augenlicht und ist seitdem halbseitig gelähmt. Die Angeklagte soll anschließend versucht haben, sich mit diversen Verletzungen selbst umzubringen. Für den Prozess ist bislang ein Verhandlungstag angesetzt. Es werden drei Zeugen sowie drei Sachverständige gehört. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.

