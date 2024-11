Stand: 19.11.2024 07:42 Uhr Landesweiter Businessplan-Wettbewerb in Greifswald

Im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Montag die Gewinner des landesweiten Businessplanwettbewerbs "Segel Setzen" verkündet worden. Dabei stellen Gründer neuer Unternehmen ihre Geschäftsideen vor, um einen Kapitalzuschuss zu erhalten. Der sei oft nötig, um die Ideen oder Projekte überhaupt umsetzen zu können, heißt es von der hochschulübergreifenden Gründungsagentur Stapellauf Nordost. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 18 Gründer aus Mecklenburg-Vorpommern beworben. Der mit 10.000 Euro dotierte erste Platz ging an das Forschungsprojekt "BoneTech" von der Uni Rostock, das mit Hilfe von 3D-Druckern künstliche Knochen herstellen will. Die Knochen können dann für die Entwicklung, Validierung und Untersuchung von Implantaten genutzt werden, aber auch für die Ausbildung von Medizin-Studenten.

