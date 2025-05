Stand: 19.05.2025 10:34 Uhr Greifswalder FC siegt zum Saisonabschluss mit 4:0 gegen Halle

Der Greifswalder FC hat sein letztes Saisonspiel in der Fußball-Regionalliga Nordost mit 4:0 gewonnen. Die Gäste aus Halle hätten mit einem hohen Sieg am Sonntag noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft gehabt. David Vogt sorgte mit zwei Treffern (16., 21.) aber für eine schnelle Führung der Hausherren. Soufian Benyamina (58.) und Pascal Schmedemann (85.) legten in der zweiten Hälfte nach. "Ich glaube, dass das natürlich auch nochmal ein anderer Druck ist, wenn du als Tabellenzweiter mit Meisterschaftsambitionen hierher kommst", so GFC-Trainer Zschiesche nach dem Spiel. "Wir haben es heute clever gemacht und dann im richtigen Zeitpunkt auch zugeschlagen. Wir waren heute in allen Bereichen wirklich sehr, sehr konzentriert." Der Greifswalder FC beendet die Saison mit 55 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Zur kommenden Spielzeit steht ein größerer Umbruch bevor. Vor dem Spiel wurden neun Spieler verabschiedet.

