Stand: 14.04.2025 17:49 Uhr Keine Rügenfähre bis auf Weiteres

Die Rügenfähre zwischen Stahlbrode und Glewitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist weiterhin außer Betrieb. Ausgefallen ist die Fähre seit Sonntag. Nach Angaben der Weissen Flotte ist das Fährschiff "Glewitz" zur Reparatur in einer Werft. Wie lange die notwendigen Arbeiten dauern, das sei derzeit unbekannt, so ein Sprecher. Auch ob der Fährverkehr zu Ostern wieder läuft, konnte er nicht sagen. Das zweite Fährschiff, die "Stahlbrode", befindet sich ebenfalls in der Werft. Das sei ein turnusmäßiger Aufenthalt, führt aber eben dazu, dass überhaupt kein Schiff für die vor allem bei Touristen beliebte Verbindung zur Insel Rügen zur Verfügung steht. Der Fährbetrieb war nach der Winterpause erst Anfang April wieder mit einem Schiff aufgenommen worden.

