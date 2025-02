Stand: 07.02.2025 12:20 Uhr Karrin bei Wolgast: Tischlerei steht in Flammen

In Karrin in der Gemeinde Kröslin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) steht seit dem Morgen eine Tischlerei in Flammen. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilt, brennt unter anderem ein Tank mit Heizöl. Deshalb komme es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungsanlagen abstellen. Insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren sind in Karrin im Einsatz. Sie kommen aus Kröslin, Freest, Rubenow, Wusterhusen, Lubmin, Wolgast und Lodmannshagen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Zwei Personen seien am Morgen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, so der Landkreis-Sprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald