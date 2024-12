Stand: 18.12.2024 14:58 Uhr Karlshagen: Beliebtes Fotomotiv mutwillig zerstört

Die Gemeinde Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sei am Boden zerstört, sagt Christina Hoba von der Touristen-Information dem NDR. Denn der "I Love"-Dekoaufsteller - ein beliebtes Fotomotiv am Aufgang zum Strand der Karlshagener Promenade - wurde Opfer von Randalierern. Laut Hoba sei das Netz des roten Herzes heruntergerissen und abgeschnitten worden. Der Vorfall sei am Mittwochmorgen entdeckt worden. Die Gemeinde hat bereits Anzeige gestellt. Mehrere Vermieter aus Karlshagen haben nun eine Belohnung in Höhe von 300 Euro für Hinweise ausgesetzt. Der Aufsteller gehört zu der inselweiten Kampagne "Usedomer Insel-Glitzern", die noch bis zum 12. Januar läuft. Von Karlshagen bis Ahlbeck sind beleuchtete Buchstaben installiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald