Stand: 04.10.2024 18:30 Uhr In Jarmen entscheidet sich die Deutsche Motoball-Meisterschaft

Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonnabend Austragungsort für das Finale der Deutschen Motoball-Meisterschaft. Auf dem Jarmener Motoballplatz trifft Titelverteidiger MSC Puma Kuppenheim auf den MSC Ubstadt-Weiher. Um 19 Uhr wird die Partie angepfiffen. Die Jarmener Motoballer konnten sich nicht für das Finale qualifizieren. Anders die Jugend-Mannschaft des Ortes: Sie tritt am Nachmittag gegen die Junioren aus Kuppenheim an - und hat damit erstmals die Chance Deutscher Meister zu werden. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr. Bereits ab 13 Uhr können Besucher auf das Gelände kommen. Vorab gibt es unter anderem eine Motorrad-Freestyle-Show zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 04.10.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald