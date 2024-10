Stand: 10.10.2024 17:30 Uhr Illegale Cannabisplantage auf Rügen gefunden

Die Polizei ist auf Rügen durch einen Schlüsseldienst auf eine illegale Cannabisplantage in einem Wohnhaus aufmerksam geworden. Außerdem haben sie dort eine Frau vorgefunden, die stark benommen wirkte - mutmaßlich weil sie Drogen genommen hatte. Sie kam ins Krankenhaus. Die 36-Jährige hatte sich offenbar aus ihrer Wohnung in Baabe (Landkreis Vorpommern-Rügen) ausgesperrt und einen Schlüsseldienst gerufen. Den Mitarbeitern war in der Wohnung ein starker Cannabisgeruch aufgefallen, deswegen haben sie die Polizei gerufen. Bei einer Durchsuchung seien dann etwa 50 frische sowieso weitere geerntete und getrocknete Cannabispflanzen sicher gestellt worden, so die Beamten.

