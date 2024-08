Stand: 16.08.2024 07:45 Uhr Historischer Markt und Kulturnacht: Wolgast feiert Ersterwähnung

Vor 900 Jahren wurde Wolgast erstmals namentlich erwähnt. So überliefern es zumindest die historischen Quellen. Die Stadt an der Peene wird dieses Ereignis an diesem Wochenende groß feiern. Dann verwandelt sich der Wolgaster Stadtkern zu einem historischen Markt. Dort wird den Besuchern gezeigt, wie einst Körbe geflochten oder Leder hergestellt wurde. Zudem wird es mittelalterliche Schaukämpfe, Musik und Speisen geben. Auch die jährliche Kulturnacht, die am Samstag stattfindet, wird ganz im Zeichen der Wolgaster Stadtgeschichte stehen. Außerdem sind Führungen vorbei an historischen Orten der Stadt geplant, an denen Besucher Wissenswertes aus verschiedenen Epochen erfahren. Höhepunkt des Festwochenendes wird die Vorführung des Films „Wolgast Magazin – Zeitreise durch die Wolgaster Geschichte“ sein. Dieser wurde extra für das Jubiläum zusammen mit verschiedenen Akteuren - darunter Wolgaster Schülern - produziert. Der Film wird am Samstag um 18 sowie um 21 Uhr auf der Hauptbühne am Rathausplatz gezeigt. Mehr Informationen zu dem Stadtfest gibt es auf der Hompage der Stadt.

