Hiddensee: Kirchenkreis saniert beliebtes Gästehaus in Kloster

Der Kirchenkreisrat (KKR) des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises (PEK) hat in seiner jüngsten Sitzung im "Haus der Stille" in Weitenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beschlossen, die Fußböden im Erdgeschoss und die Treppe des beliebten Gästehauses des PEK in Kloster auf der Insel Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen) sanieren zu lassen. Konkret gehe es um Reparaturen an defekten Dielen und Stufen sowie um die Oberflächenbehandlung mit Hartwachsöl für die beanspruchten Böden im stets gut besuchten Gästehaus, so ein Sprecher des PEK. Die Kosten für die Arbeiten in Höhe von ungefähr 15.000 Euro werden durch Rücklagen des Gästehauses finanziert. Damit auch zukünftig die Holzböden gut erhalten bleiben, wurde dirket eine jährlich Wartung der Holzböden für 850 Euro beschlossen. Das Geld dafür wird aus den Einnahmen des Hauses genommen, das ausschließlich an Gruppen vermietet wird. Bei dem Gästehaus handelt es sich um ein Selbstverpflegungsheim mit Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 20 Personen.

