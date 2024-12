Stand: 10.12.2024 06:45 Uhr Heute Nacht kein Trinkwasser rund um Jarmen

Rund um Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben einige Gemeinden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kein Trinkwasser. Grund sind Umbauarbeiten an der Druckstation Tutow, teilt das Amt Jarmen-Tutow mit. Dort werden unter anderem Pumpen ausgetauscht. Deshalb wird von 23 Uhr bis 3 Uhr das Trinkwasser abgestellt. Die verantwortliche Gesellschaft für Kommunale Umweltdienste (GKU) bittet Anwohner, sich einen Vorrat an Trinkwasser anzulegen. Außerdem sollte das Hauptabsperrventil am Wasserzähler geschlossen werden. Am Mittwochmorgen kann es sein, dass das Wasser etwas getrübt ist. Über die Entleerungsarmatur hinter dem Wasserzähler sollte dann so lange Wasser entnommen werden, bis es klar ausfließt. Betroffen sind Jarmen und die Gemeinden Kruckow, Tutow, Völschow, außerdem Teile von Zarrenthin und die A20 Raststätte Demminer Land.

