Stand: 11.08.2024 08:35 Uhr Herrenlose Sachen am Strand von Prerow gefunden

Am Strand von Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind nasse Sachen gefunden worden und es gibt bisher keine Spur zum Besitzer. Eine Vermisstenanzeige liege nicht vor, so die Polizei. Bei den Sachen handelt es sich um eine kurze weiße Hose in Größe M, rot-schwarze Turnschuhe der Marke Nike in Größe 44 und eine polnische Zigarettenpackung. Der Besitzer soll sich bei der Polizei melden, ebenso Zeugen, die am Strand in Prerow etwas gesehen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 11.08.2024 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen