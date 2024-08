Stand: 03.08.2024 09:41 Uhr Halbzeit bei den Vineta-Festspielen in Zinnowitz

Seit der Premiere am 28. Juni haben rund 7.000 Zuschauer die Vineta-Episode "Im Glanz der Tiefe" gesehen. Zur Halbzeit der Festspiele sind das etwa 500 Zuschauer mehr als im vergangenen Jahr. Andreas Flick, der Intendant der Vorpommerschen Landesbühne und Vineta-Autor, sieht trotzdem noch Luft nach oben: "Regnet es am Tag, kaufen die Leute keine Karten mehr für die Vorstellung am Abend." Er hofft also auf besseres Wetter in den kommenden Wochen in Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald). 13 Vorstellungen der aktuellen Vineta-Episode gibt es noch zu sehen. Für das Finale am 31. August arbeitet das Ensemble an einer ganz besonderen Show, unter anderem mit einer Parodie auf die Festspiele.

