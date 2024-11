Stand: 06.11.2024 17:00 Uhr Grimmen: Wasserturm wird saniert

Der alte Wasserturm in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist für Bauarbeiten eingerüstet worden. Nach Angaben der Stadt bekommt das mehr als 90 Jahre alte Bauwerk endlich eine Dachrinne, weil es immer wieder ins Obergeschoss rein geregnet hat. Damit der Turm jedoch nicht durchfeuchtet und in seiner Substanz geschädigt wird, hat das Bauamt der Stadt in enger Zusammenarbeit mit der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Maßnahmen zum Bautenschutz auf den Weg gebracht, hieß es. "Ich bin froh, dass der Denkmalschutz die Maßnahmen bewilligt hat. Damit können wir endlich die Durchfeuchtung des Wasserturmes stoppen und für den oberen Teil neue Nutzungskonzepte diskutieren", so Bürgermeister Marco Jahns (CDU). Das knapp 33 Meter hohe Gebäude soll dann im kommenden Jahr noch gestrichen werden. Die Sanierungskosten liegen den Angaben zufolge im fünfstelligen Bereich. Während der Bauarbeiten bleibt der Turm weiterhin für Besucher geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 06.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen